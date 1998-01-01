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توتنهام يعلن تفاصيل إصابة المهاجم هاري كين

الأربعاء 16 يناير 2019 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتنهام يعلن تفاصيل إصابة المهاجم هاري كين



وكالات / سما /

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسمياً تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الدولي هاري كين خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر نادي توتنهام الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أكد فيه هدافه هاري كين بالتواء في الكاحل الأيسر بقدمه اليسرى.

وأكد نادي توتنهام في بيانه الرسمي، أن هاري كين سوف يبتعد عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أسابيع ومن المتوقع عودته إلى التدريبات بداية شهر مارس القادم.

وتلقى هاري كين الإصابة في وقت سئ جداً بالنسبة له ولفريقه، حيث ينافس المهاجم الإنجليزي على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.

#توتنهام #هاري كين

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