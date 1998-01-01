طقس فلسطين : امطار غزيرة وثلوج فوق القمم العالية مساء اليوم

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تتأثر فلسطين اليوم الأربعاء بمنخفض جوي سريع مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، بحيث تنخفض درجات الحرارة وتهب تدريجياً رياح قوية محملة بالغبار والأتربة وقد تصل بعض هباتها إلى 100كم/ساعة.

وأضاف الراصد الجوي أن الأمطار ستبدأ بالتساقط بشكل تدريجي على المناطق الشمالية من البلاد لتنتشر مع ساعات ما بعد الظهر والعصر للمنطقتين الوسطى والجنوبية مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة.

وتوقع الراصد الجوي أن تتحول الأجواء لتصبح عاصفة وماطرة بغزارة مع ساعات مساء اليوم في كافة المناطق، وتكون الأمطار رعدية ومصحوب بزخات من البرد أحيانا.

ومن المتوقع أن تستمر فرص تساقط الأمطار فوق كافة المناطق هذه الليلة وحتى صباح يوم غد ليبدأ المنخفض الجوي بالضعف التدريجي بعد ذلك إلى ان يتلاشى بشكل كلي مع ساعات نهار يوم الخميس.

كما من المتوقع أن تساقط الثلوج خلال ساعات المساء فوق المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900م عن سطح البحر بشكل خاص، وتكون متراكمة بكميات متفاوته ما بين منطقة وأخرى.

وفيما يتعلق بالمناطق الجبلية الأقل من 900م توقع الراصد الجوي أن يمتد تساقط الثلوج إليها في بعض الفترات وقد تكون طبقة صغيرة ستذوب لاحقاً نظراً لتحول التساقط الثلجي إلى مطري من جديد.