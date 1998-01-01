النقابات الأردنية تطالب بموقف عربي وإسلامي تجاه اقتحام "الأقصى"

عمان /سما/

طالبت النقابات المهنية الأردنية، اليوم الثلاثاء، بتحرك عربي واسلامي جاد لوقف التصعيد الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى المبارك، ودعم الموقف الاردني والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا الصلف الاسرائيلي وفضح ممارساته في كل المحافل الدولية، واجباره على التوقف عن هذه الاعتداءات المتكررة.

وقالت في تصريح لرئيس مجلس النقباء عبد الهادي الفلاحات "لقد شهد يوم أمس الاثنين تصعيدا صهيونيا خطيرا داخل المسجد الاقصى وبالقرب من مسجد قبة الصخرة، حيث استخدمت قوات الاحتلال الصهيوني القوة المفرطة بحق المصلين والمتواجدين في الاقصى، وحاصرت مسجد قبة الصخرة، ومنعت المتواجدين من دخوله للصلاة، وقد أصيب مدير المسجد الاقصى في صدره، ما استدعى نقله للمستشفى بعد أن أغمي عليه" .

ودعت النقابات المهنية جميع القوى الحية في الأمتين العربية والاسلامية الى الوقوف بكل جرأة امام هذا الاجرام، ودعم صمود اهلنا وشعبنا في فلسطين.

واعتبرت النقابات المهنية أن ذلك يأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاعتداءات المتكررة لفرض واقع جديد داخل المسجد الاقصى، وهي جريمة جديدة تضاف لسلسلة جرائمه تحت مرأى ومسمع الجميع دون اي تحرك يذكر، إلا من بعض الاصوات العربية والدولية الخجولة في مواجهة هذا العدوان .