  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شعث: الاجتياحات المتكررة للمناطق الفلسطينية هدفها تقويض مكانة السلطة

الثلاثاء 15 يناير 2019 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث: الاجتياحات المتكررة للمناطق الفلسطينية هدفها تقويض مكانة السلطة



رام الله / سما /

أشار نبيل شعث مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، اليوم الثلاثاء، إلى أن التصعيد الإسرائيلي وتوسيع الاستيطان وتسارع عمليات تهويد المقدسات، وفرض الحصار على المدن والقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، علاوة على الدعوات الإسرائيلية للتخلص من الرئيس عباس، تهدف إلى تقويض السلطة الوطنية وذلك خلال لقائه السفير الصيني لدى فلسطين في رام الله.

و أطلع شعث، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين قواه واي ، على آخر التطورات السياسية والميدانية الفلسطينية، لا سيما في ظل تكرار عمليات الاجتياح التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وتصاعد حملات التحريض ضد الرئيس محمود عباس.

وحذر من الحملة المتطرفة، التي يشنها قادة الاحتلال ومستوطنيه ضد الرئيس محمود عباس، والتي تندرج في سياق الحملة الاستيطانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والهادفة للضغط على الرئيس عباس لابتزاز مواقف سياسية، وتقديم تنازلات، منبّها إلى خطورة الاجتياحات الإسرائيلية الأخيرة، الهادفة إلى تقويض مكانة السطلة، داعيا دول العالم للجم الممارسات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات صارمة، بحق قادة الاحتلال.

كما جدد شعث استعداد القيادة الفلسطينية الدائم، للتواصل والتشاور مع الصين في مختلف المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بمواقف جمهورية الصين الشعبية، الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، لا سيما الدعم السياسي للقيادة الفلسطينية على الساحة الدولية.

في السياق ذاته، أكد السفير الصيني موقف بلاده الثابت في دعم وإسناد نضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، في سبيل نيل الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967.

#نبيل شعث #السلطة الفلسطينية #الرئيس عباس #رام الله #السفير الصيني

أخبار ذات صلة

الأحمد: الأسبوع المقبل سنبحث كيفية تقويض سلطة الانقسام بغزّة دون أن نؤذي أهلنا هناك

امير قطر والرئيس عباس

صحيفة : القاهرة غاضبة من تواصل السلطة الفلسطينية مع قطر

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد ينفي نية الاردن سحب جنسيتها من بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية

ترامب - ارشيف

ترامب يقرر اعادة النظر في تمويل السلطة الفلسطينية

الهندي: يطالب السلطة بالمغادرة بعد قرار سلب الاراضي الفلسطينية

هل فوض العرب عباس باعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية ؟؟

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم: ابومازن يخطط لحزمة جديدة من العقوبات تستهدف غزة وهي كالتالي ..

التيار الاصلاحي يعقد اجتماعات استثنائية ويصدر قرارات هامة ..

ضابط إسرائيلي: هذه أهداف القسام من عرض المليون دولار

طقس فلسطين : منخفض قطبي ورياح شديدة وثلوج سريعة غداً

غزة تغلي : الفصائل تنذر اسرائيل والتصعيد الكبير في منطقة الغلاف قادم

الحمد الله: قانون جديد للتقاعد في فلسطين وحقوق موظفي غزة محفوظة

تحقيق قناة عبرية: تصفية "ابو جهاد" تمت بتعاون احد المقربين منه

الأخبار الرئيسية

الامن في غزة يحاصر مقراً أممياً بغزة للاشتباه بوجود قوة خاصة إسرائيلية داخله

الرئيس عباس

الرئيس يتسلم رئاسة مجموعة الـ77 +الصين: نؤكد التزامنا بالقانون الدولي وحل الصراع سلميا

مناورات عسكرية اسرائيلية

مناورات عسكرية يجريها الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة

3

صور وفيديو: آلاف الموظفين والعمال يعتصمون أمام مؤسسة الضمان والحكومة تعتمد التعديلات

النائب احمد براك

المحكمة العليا: قرار بوقف النائب العام د.احمد براك عن العمل