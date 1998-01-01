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الرئيس عباس يستنكر العمل الإرهابي في العاصمة الكينية

الثلاثاء 15 يناير 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستنكر العمل الإرهابي في العاصمة الكينية



نيويورك /سما/

استنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، العمل الإرهابي الذي وقع في نيروبي عاصمة كينيا ، وأدى إلى  سقوط ضحايا.

وقال الرئيس إن الإرهاب ينتشر انتشار الوباء في العالم، داعيا دول العالم للتعاون مع بعضها لاجتثاث الارهاب من جذوره، مشيرا إلى أن دولة فلسطين عقدت 83 بروتوكولا مع 83 دولة حول العالم من أجل استئصال الإرهاب، داعيا الجميع من أجل محاربته.

كما عزى الرئيس، خلال ترؤسه مجموعة الـ77+ الصين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، معربا عن تضامنه مع الرئيس والشعب الكيني، متمنيا الشفاء للجرحى.

#الرئيس عباس #الارهاب #العاصمة الكينية #تعزية

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