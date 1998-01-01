عائلات مقدسية تتمكن من تجميد أمر إخلائها من منازلها بالشيخ جراح

القدس /سما/

أوضح الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، مساء اليوم الثلاثاء، أن دائرة الإجراء الإسرائيلية، وافقت يوم أمس على طلب تقدم به محامو عائلات الصباغ المقدسية أول من أمس بتجميد قرار الاخلاء حتى يتم البت في اعتراض المحامين على أن يصدر القرار النهائي خلال شهر.

وكانت دائرة اجراء الاحتلال أصدرت مؤخرا أمرا بإخلاء خمس عائلات (45 نفرا) تابعة لعائلة الصباغ من منازلها بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، وأمهلتها حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعدا نهائيا لإخلاء هذه المنازل لصالح المستوطنين.

وأشار الائتلاف الأهلي في بيانه، إلى أن طلب عائلة الصباغ جاء لعدة أسباب منها: أن قرار ملكية الأرض في حي الشيخ جراح لم يتم البت فيها بعد، وكذلك لأن قرار اخلاء عائلات الصباغ الصادر في 2012 من محكمة الصلح يرتبط بالبت في ملكية الأرض، ثم إن القرار غير واضح فنيا، وهل المطلوب الاخلاء من جميع البناية التي تسكنها العائلات، أم فقط من الجزء الذي تم إضافته للبناء الأصلي.