الإيسيسكو تستهجن اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

الرباط / سما/

استهجنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة "ايسيسكو" ، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم أمس، والاعتداء الجسدي على إمام المسجد الشيخ عمر الكسواني، ومحاصرة مسجد قبة الصخرة المشرفة،و حراس ومصلين وموظفين تابعين لدائرة الأوقاف.

وقالت الإيسيسكو "إن هذا الاقتحام عمل إجرامي شنيع، واستفزاز وقح لمشاعر المسلمين، واستهانة بمقدساتهم وقيمهم الدينية، واستهتار بالمواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.

ودعا عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للإيسيسكو، المجتمع الدولي والجهات المعنية في العالم الإسلامي لحماية التراث الثقافي والطبيعي في القدس الشريف، والتدخّل لمنع تكرار مثل هذه الاستفزازات تفعيلا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

و طالب التويجري ، الهيئات الحكومية وغير الحكومية الإسلامية، داخل العالم الإسلامي وخارجه، بالمساهمة في عملية إبراز التراث المقدسي وحمايته وتطويره، وذلك بمناسبة إعلان الإيسيسكو سنة 2019 سنة التراث في العالم الإسلامي، وتعيين مدينة القدس الشريف، عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لعام 2019.