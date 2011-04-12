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امريكا تقرر شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية

الثلاثاء 15 يناير 2019 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
امريكا تقرر شراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية



واشنطن / سما/

كشف الجيش الأمريكي عن قرار جديد اتخذه بشأن شراء بطاريتين من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية (القبة الحديدية)، كما سيتم نشر هاتين البطاريتين في مناطق الصراع التي تتواجد فيها قوات الجيش الأمريكي البرية.  

وقال موقع "إسرائيل ديفنس"، إن بطاريات القبة الحديدية ستدخل حيز الخدمة العملياتية لدى الدفاعات الجوية الأمريكية خلال الشهر المقبل، لحماية القوات من مخاطر الطائرات غير المأهولة والقذائف والصواريخ.

الجدير بالذكر أن الكونغرس الأمريكي سيدرس شراء بطاريات أخرى من منظومة القبة الحديدية، فيما  أعرب مسؤولون في البنتاغون عن رغبتهم بالتزود في منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلي.

#الجيش الإسرائيلي #الجيش الامريكي #منظومة صواريخ #القبة الحديدية

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