الجامعة العربية: رئاسة فلسطين لمجموعة "77 والصين" تثبيت للهوية الفلسطينية

القاهرة /سما/

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن رئاسة دولة فلسطين لمجموعة "77 والصين"ـ سيتيح لها الفرصة للتصدي لمحاولات تغييب القضية الفلسطينية، وتثبيت الهوية الفلسطينية بما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.

وقال سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ، إنه إنجاز دبلوماسي نوعي جديد، ويعبر عن دعم واسناد المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، واحترام هذا المجتمع لنضال الشعب الفلسطيني وتقديره لقدراته وكفاءاته وحرصه على ممارسة حقه في الاستقلال والسيادة لدولته، وانتصارا دوليا، يعكس ثقة هذه المجموعة بدولة فلسطين وأهليتها بقيادة المجموعة التي تشكل واحدة من أكبر القوى التفاوضية في الأمم المتحدة بحكمة واقتدار ومسؤولية.

واضاف: "ان رئاسة فلسطين للمجموعة يؤكد أن دولة فلسطين قادرة على أن تقدم وتعزز الأجندة الأممية بالخبرات والقدرات الوطنية المتنوعة في القضايا البيئية والتنموية والاقتصادية.

وأكد أبو علي أن رئاسة دولة فلسطين للمجموعة في هذه المرحلة الدقيقة والهامة، التي تحاول فيها بعض القوى تغييبها في المنظومة الدولية وعزلها، ستتيح لها الفرصة للتصدي لهذه المحاولات، وتثبيت الهوية الفلسطينية بما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية.

وتابع: كما ستكون محفلا مهما لتأكيد جدارتها بالاستقلال وممارسة السيادة الفعلية على أرضها بإنهاء الاحتلال الاستعماري الذي بدأ عام 1967، بإثبات قدرتها على قيادة المجموعة الأكبر في الأمم المتحدة، التي تضم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تفاوض على اكثر من 80% من القضايا ذات الاهتمام الدولي المشترك من مواضيع تنموية وإنسانية وقانونية المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2019 من خلال الانخراط في توحيد الرؤى والتفاوض بما يضمن مستقبلا أفضل للإنسانية، ويساهم في تحقيق قيم العادلة والتنمية التي ناضلت ونشأت لأجلها هذه المجموعة.