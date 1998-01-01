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إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة الصفوف الدنيا

الثلاثاء 15 يناير 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة الصفوف الدنيا



رام الله / سما /

قرّرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم  إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا للصفوف من (1-4).

كما قررت  اللجنة خلال اجتماعها برئاسة الوزير د. صبري صيدم، اليوم، التقليل من تلك الواجبات لصفوف المرحلة الأساسية العليا من (5-9)، وذلك ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني القادم.

لجنة  "التربية" قررت ايضا التركيز على الاهتمام بملف الإنجاز للمرحلة الثانوية للصفوف من (10-12)، والعمل على تشجيع التعلم بالمشاريع، وذلك اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2019-2020، بما يشمل البدء في إلزامية العمل بملفات الإنجاز للطلبة ابتداءً بالصف العاشر .

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من أهمية إعطاء الفرصة لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا لتعزيز تفاعلهم الاجتماعي والحرص على نموهم الشمولي، من خلال تشجيعهم على ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والعلمية وانخراطهم في النشاطات الاجتماعية في فترة ما بعد الدوام المدرسي.

وأضافت "التربية" أن ذلك سيتم ضمن سياستها التي تسعى لتعزيز الاهتمام بالنشاطات اللامنهجية والمهارات النوعية لدى الطلبة، مؤكدةً على أهمية دور المدرسة في هذا السياق.

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