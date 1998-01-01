طوباس: افتتاح مشروع إنشاء وحدات صحية لمدرسة بنات عقابا بتمويل ياباني

طوباس /سما/

احتفل في بلدة عقابا بمحافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، بانتهاء العمل في مشروع إنشاء وحدات صحية لمدرسة بنات عقابا، الممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

وأكد تاكيشي أوكوبو سفير الشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين، التزام بلاده الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وتنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن المنحة اليابانية المقدمة إلى بلدية عقابا بلغت 88460 دولارا، وخصصت إلى تطوير وتحسين البيئة الصحية والتعليمية في مدرسة بنات عقابا من خلال إنشاء وحدة خدمات صحية.

يشار إلى أن 315 طالبة في المرحلة الإعدادية ومعلماتهن، إضافة إلى 230 طالبة في المرحلة الأساسية ، استفادوا من المشروع بشكل مباشر.