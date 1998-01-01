  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طوباس: افتتاح مشروع إنشاء وحدات صحية لمدرسة بنات عقابا بتمويل ياباني

الثلاثاء 15 يناير 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



طوباس /سما/

احتفل في بلدة عقابا بمحافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، بانتهاء العمل في مشروع إنشاء وحدات صحية لمدرسة بنات عقابا، الممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

وأكد تاكيشي أوكوبو سفير الشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين، التزام بلاده الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وتنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن  المنحة اليابانية المقدمة إلى بلدية عقابا بلغت 88460 دولارا، وخصصت إلى تطوير وتحسين البيئة الصحية والتعليمية في مدرسة بنات عقابا من خلال إنشاء وحدة خدمات صحية.

يشار إلى أن 315 طالبة في المرحلة الإعدادية ومعلماتهن، إضافة إلى 230 طالبة في المرحلة الأساسية ، استفادوا من المشروع بشكل مباشر.

#إنشاء وحدات صحية #تمويل ياباني #طوباس

أخبار ذات صلة

اسرائيل تحاول تبرئة جيشها من جريمة قتل بنات الدكتور عز الدين ابو عياش

اسرائيل تحاول تبرئة جيشها من جريمة قتل بنات الدكتور عز الدين ابو العيش

قادة حماس

هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة لتحسين الاقتصاد بغزة بتمويل دولي

عميل- ارشيفية

صحيفة : «القسّام» تضبط عميلاً اخترق وحدات التصنيع

عباس وتميم - ارشيف

مصادر لـ"سما" : السلطة ستدفع رواتب 3 شهور لموظفي حماس بتمويل قطري

الشاباك يزعم: حماس تعمل على إنشاء خلايا لفتح جبهة في الضفة خلال الحرب المقبلة مع غزة

الأسيران شديد وابو فارة - ارشيف

الأسيران شديد وابو فارة يواجهان ظروفا صحية خطيرة بعد 60 يوما على الاضراب

الأكثر قراءة اليوم

الكهرباء بغزة تصدر تنويها هاما للمواطنين في قطاع غزة

التيار الاصلاحي يعقد اجتماعات استثنائية ويصدر قرارات هامة ..

الحمد الله: قانون جديد للتقاعد في فلسطين وحقوق موظفي غزة محفوظة

ضابط إسرائيلي: هذه أهداف القسام من عرض المليون دولار

تحقيق قناة عبرية: تصفية "ابو جهاد" تمت بتعاون احد المقربين منه

طقس فلسطين : منخفض قطبي ورياح شديدة وثلوج سريعة غداً

الحمدلله : أصبح لزاما على حماس إنهاء تفردها بالسلطة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مناورات عسكرية اسرائيلية

مناورات عسكرية يجريها الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة

3

صور وفيديو: آلاف الموظفين والعمال يعتصمون أمام مؤسسة الضمان والحكومة تعتمد التعديلات

النائب احمد براك

المحكمة العليا: قرار بوقف النائب العام د.احمد براك عن العمل

ايزنكوت ونتنياهو

أيزنكوت في كلمة الوداع : يؤلمني كثيرا عدم قدرتي على استعادة هدار وشاؤول من غزة

مسيرة العودة في غزة

غزة تغلي : الفصائل تنذر اسرائيل والتصعيد الكبير في منطقة الغلاف قادم