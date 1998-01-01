قناة عبرية: البنك الدولي يوافق على صرف منحة لتحسين الكهرباء بغزة

القدس المحتلة / سما /

افادت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولى وافق على صرف منحة مالية ، وذلك لتحسين قطاع الكهرباء في قطاع غزة، من خلال الطاقة الشمسية.

وقالت القناة السابعة العبرية ، إن البنك الدولى وافق على صرف منحة مالية بقيمة 12 مليون دولار لتحسين الكهرباء في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن دولة قطر تعهدت بتقديم منحة تبلغ 150 مليون دولار لقطاع غزة تُصرف على مدة ستة أشهر،وتقسم المنحة 60 مليوناً لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، إضافة إلى مساعدات نقدية لآلاف العائلات الفقيرة وأهالي الشهداء والجرحى، ودفع رواتب موظفي الحكومة في غزة الذين عينتهم حماس.

يُشار إلى أن "إسرائيل" سمحت بإدخال دفعتين من الأموال القطرية لقطاع غزة، ولكنها جمدت مؤخراً دخول الدفعة الثالثة بزعم إطلاق صاروخ وبالونات حارقة على مستوطنات غلاف غزة قبل نحو أسبوع.