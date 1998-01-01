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الرئيس: تسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ77+ الصين خطوة مهمة جدا تجاه الاستقلال

الثلاثاء 15 يناير 2019 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: تسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ77+ الصين خطوة مهمة جدا تجاه الاستقلال



نيويورك /سما/

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن تسلم فلسطين رئاسة مجموعة الـ77+ الصين خطوة مهمة جدا تجاه استقلال دولة فلسطين.

ولفت الرئيس، في تصريح صحفي، الى أن العالم كله يعترف أن فلسطين دولة مهمة رغم أنها إلى الآن دولة مراقب، إلا أنها ستترأس مجموعة 77+ الصين، التي تضم 134 دولة بالإضافة للصين، أي أكثر من 80% من دول العالم.

وأضاف: "نحن سعداء جدا بهذه المهمة، وحريصون جدا على القيام بها، وحريصون على النجاح، لنثبت للعالم أن الشعب الفلسطيني قادر على أشياء كثيرة من أهمها هذه المجموعة، ولذلك هو يستحق كل الاستحقاق الدولة الفلسطينية المستقلة والعضوية الكاملة على الأقل في الأمم المتحدة".

الجدير بالذكر أن الرئيس محمود عباس سيتسلم ، مساء اليوم الثلاثاء، رئاسة المجموعة الـ77+ الصين، خلال حفل في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

#الرئيس عباس #الرئيس #مجموعة الـ77+ الصين #الاستقلال الفلسطيني

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