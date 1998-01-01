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قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطينيين حاولوا قطع السياج جنوب القطاع

الثلاثاء 15 يناير 2019 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطينيين حاولوا قطع السياج جنوب القطاع



غزة / سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية ، أن الجيش الإسرائيلي أطلق ، مساء اليوم الثلاثاء، النار صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين، حاولوا قطع السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وأفاد موقع "حدشوت 24" العبري أن مجموعة من الشبان تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجنود، أثناء اقترابهم من السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

الجدير بالذكر أن الحدود الاسرائيلية مع قطاع غزة تشهد مواجهات عنيفة أسبوعياً بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، وذلك مع بدء "مسيرات العودة" منذ مطلع أبريل الماضي، التي تطالب برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما.

وتشهد الحدود على قطاع غزة مواجهات عنيفة أسبوعياً بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، وذلك مع بدء "مسيرات العودة" منذ مطلع أبريل / نيسان الماضي، التي تطالب برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاماً.

#غزة #الجيش الإسرائيلي #فلسطينيين #السياج الفاصل

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