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مناورات عسكرية يجريها الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة

الثلاثاء 15 يناير 2019 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورات عسكرية يجريها الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة



غزة / سما/

باشر الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مناوراته العسكرية في محيط مستوطنة "سديروت" المقامة على الحدود الجنوبية بين اسرائيل وقطاع غزة المعروفة بغلاف غزة.

وتحاكي المناورة العسكرية الاسرائيلية التى ينفذها الجيش، عدة سيناريوهات في موجهة أي اعتداء، يتخللها حركة نشطة للقوات والآليات العسكرية، واغلاق بعض الطرق.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيانه، "يجري بعد ظهر اليوم تمرين عسكري في محيط مدينة سديروت".

الجدير بالذكر أن الحدود الاسرائيلية مع قطاع غزة تشهد مواجهات عنيفة أسبوعياً بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، وذلك مع بدء "مسيرات العودة" منذ مطلع أبريل الماضي، التي تطالب برفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما.

وكان الجيش الاسرائيلي قد اعلن صباح اليوم عن نيته اجراء تدريبات عسكرية في مستوطنة سديروت المقامة على حدود غلاف غزة.

#الجيش الإسرائيلي #مناورات عسكرية #غلاف غزة #غزة

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