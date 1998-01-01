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الرياض تدعو مجلس الامن للتدخل الفوري لوقف الاستيطان

الثلاثاء 15 يناير 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض تدعو مجلس الامن للتدخل الفوري لوقف الاستيطان



الرياض /سما/

دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، و ذلك في بيان لمجلس الوزراء، عقب عقد جلسته الأسبوعية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"،  أشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء السعودي الى أن    "المواطنين الفلسطينيين يتعرضون لحملات تصعيد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني والسيطرة على الأراضي".

وأكد على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية".

الجديربالذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، نددت اليوم الثلاثاء، بتخصيص الحكومة الإسرائيلية 1200 دونم، لبناء حي جديد في مستوطنة "إفرات" جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

#الرياض #مجلس الوزراء #مجلس الامن #الاستيطان

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