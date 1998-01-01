الأرصاد: منخفض جوي شديد البرودة يؤثر على فلسطين يوم غد

رام الله / سما /

صرح مدير عام دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، أن فلسطين ستتأثر يوم غد الاربعاء بمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا، مصحوبا بكتلة هوائية باردة جدا، من اصل قطبي، ما يؤدي الى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث تسود اجواء باردة جدا وغائمة وماطرة على معظم مناطق فلسطين، وتكون الامطار غزيرة على بعض المناطق، ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

وأوضح أسعد في بيان صحفي صدر عن دائرة الأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من ساعات مساء وليل الغد تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، التي تزيد عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، وقد تكون تراكمية وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ الساعة.

وأضاف ان دائرة الارصاد ستتواصل مع الجهات المعنية والمواطنين من خلال النشرات الجوية المفصلة خلال المنخفض الجوي، مشيرا إلى أنفترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي حوالي 24 ساعة حيث تبقى الفرصة مهيأة في ساعات يوم الخميس، لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وفي ساعات الظهيرة ينحسر المنخفض الجوي وتميل الاجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

واهاب بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه، وأن يتابعوا التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الانترنت www.pmd.ps، أو الاتصال على دائرة التنبؤات الجوية على رقم 2403104، وأيضا على رقم 2403103، أو على موقع التواصل الاجتماعي ""الفيسبوك.

وكذلك الاستماع الى الارشادات والتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة، خاصة الدفاع المدني الفلسطيني وجهاز الشرطة خلال فترة المنخفض من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات .

لذا تحذر دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية المصاحبة له من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، وسرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وخطر الانزلاق على الطرقات، وخطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات ما بعد منتصف الليل، وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.