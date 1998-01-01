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تقارير.. تشيلسي يبلغ الريال بسعر هازارد

الثلاثاء 15 يناير 2019 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير.. تشيلسي يبلغ الريال بسعر هازارد



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية نقلاً عن صحيفة “تليجراف” الإنجليزية بأن نادي تشيلسي قد حدد سعر نجمه البلجيكي إيدين هازارد، ليرمي بذلك الكرة في ملعب ريال مدريد.

وأشارت صحيفة “آس” بأن مسلسل “هازارد – ريال مدريد” المستمر قد عاد بحلقات جديدة، بعدما كشفت صحيفة “تليجراف” أن إدارة البلوز قد حددت سعر نجمها البلجيكي.

وذكرت “آس” أن إدارة تشيلسي قد حددت سعر إيدين هازارد بـ “112 مليون يورو”، وأصبح الآن يعلم مسؤولو ريال مدريد مبلغ النجم البلجيكي في حالة رغبتهم في التعاقد معه.

وأكملت الصحيفة أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيحدد في نهاية هذا الموسم قراره النهائي سواء بتجديد عقده مع تشيلسي الذي سينتهي في صيف عام 2020، أو الانضمام لفريق ريال مدريد الذي يعد حلم حياته.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة تشيلسي تريد تجديد عقده هازارد في أقرب فرصة، بعد حديث ماوريسيو ساري مدرب الفريق، عندما قال “لست الرئيس هنا، ولست الشخص المسؤول عن التعاقدات هنا، فأنا مدرب، وأريد الحديث فقط عن أداء هازارد في الملعب، ولكن علينا بالتأكيد حل هذه المشكلة”.

وبالنسبة للاعب فإن حلم حياته بالتأكيد هو اللعب في ريال مدريد، ولكنه تحدث في شهر نوفمبر السابق عن تفكيره في قراره النهائي قائلاً “إذا لم أجدد عقدي، فمن الممكن أن أفكر في الرحيل، ولكن هذا لا يتعارض مع إمكانية استمراري مع تشيلسي”.

#تشيلسي #ريال مدريد

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