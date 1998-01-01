جنين: مديرية الزراعة تحتفل بيوم الشجرة

جنين / سما /

احتفلت مديرية الزراعة في جنين، اليوم الثلاثاء، بيوم الشجرة وذلك من خلال زراعة أكثر من 200 شتلة من الأشجار الحرجية في حرش السويطات، برعاية أكرم الرجوب محافظ جنين، و سفيان سلطان وزير الزراعة.

وأكد باسم حمّاد مدير الزراعة في جنين ، أهمية هذا اليوم، وضرورة الاهتمام بالشجرة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تحتفل به في ظروف آمنة إلا الشعب الفلسطيني، دائما ما يحتفل بهذه المناسبة تحت الاحتلال وممارسات المستوطنين.

وولفت حمّاد إلى زراعة 250 شجرة حرجية هذا اليوم، وإلى أنها ستستمر في زراعة الأشجار الحرجية في حي

السويطات، الذي يعد من أجمل المناطق الحرجية للتنزه في المحافظة.

في السياق ذاته، أكدت إيمان جرّار ممثلة وزير الزراعة، على ضرورة الاستمرار في زراعة المناطق الحرجية، لأن الشجرة هي سبب صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.

و شارك بزراعة الأشجار، مفتي جنين محمد أبو الرب، ومديرة زراعة قباطية لما أبو بكر، وممثلون عن المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية والأهلية.