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فيديو ..فلة الجزائرية ترفع الأذان وتثير ضجة

الثلاثاء 15 يناير 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..فلة الجزائرية ترفع الأذان وتثير ضجة



الجزائر / ولاية باتنة /

ظهرت الفنانة فلة مرتدية الحجاب عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، وفاجأت متابعيها برفع الأذان على الطريقة الجزائرية، ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة الجزائرية خلال مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء الشبكات الاجتماعية، إنها ترغب في تقديم الأذان باللهجة الجزائرية لجمهورها ومتابعيها، ثم رددت جزءا منه.

لكن هذا الفيديو أثار موجة من الانتقادات وهجوما لاذعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة الجزائرية، بسبب عدم ملائمة طلاء أظافر يدها مع رفع الأذان وحمل القرآن الكريم، فضلا عن تشديد الكثيرين على عدم جواز رفع الأذان للمرأة.

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