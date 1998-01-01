ابو هولي يحذر من مخاطر تقليص منظمة الغذاء العالمي مساعداتها الانسانية

غزة / سما /

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي من تداعيات ومخاطر تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة من منظمة الغذاء العالمي على حياة الاسر الفقيرة في الاراضي الفلسطينية المستفيدة من برنامج الغذاء العالمي والذي يقدر عددهم بـ 360 الف شخص .

واوضح د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان انقطاع المساعدات عن نحو 27 ألف فلسطيني في الضفة الغربية منذ الأول من يناير الجاري الى جانب تقليص قيمة بطاقات البرنامج لشراء منتجات أساسية من المتاجر المحلية بنسبة 20% لأكثر من 165 الف فلسطيني من بينهم 110 آلاف في قطاع غزة يعتمدون بشكل اساسي على هذه المساعدات سينذر بكارثة انسانية في ظل تفشي البطالة والفقر بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني واستمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة الذي يعتمد 80 بالمائة من سكانه ، على المساعدة الدولية . وطالب د. ابو هولي الدول المانحة والممولة والداعمة لبرنامج الغذاء العالمي بسرعة التحرك والاستجابة لنداء منظمة الغذاء العالمي لتغطية العجز المالي في موازنتها التي تقدر بـ 57 مليون دولار .

كما دعا منظمة الغذاء العالمي باعادة النظر في تقليص مساعداتها للفلسطينيين مقدرا في الوقت ذاته ما تقدمه من مساعدات لشعبنا الفلسطيني .