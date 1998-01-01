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فضيحة بجيش الاحتلال: دبابة سارت مئات الأمتار وانحرفت عن مسارها وطاقمها "نائم"

الثلاثاء 15 يناير 2019 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة بجيش الاحتلال: دبابة سارت مئات الأمتار وانحرفت عن مسارها وطاقمها "نائم"



القدس المحتلة / سما /

كشفت  وسائل اعلام عبرية عن فضيحة في جيش الاحتلال كادت ان تحدث كارثة محققة .

وبحسب وسائل الاعلام العبرية فقد خرجت م دبابة من نوع "ميركافا 4" عن السيطرة إثر غرق طاقمها في النوم خلال تدريبات عسكرية.

واضافت  أنه خلال دورة قيادة في الجيش الإسرائيلي نام الفريق الذي يدير الدبابة وانحرفت الدبابة حوالي 600 متر عن مكانها وعبرت الطريق السريع 40 المزدحم والفرق نائم  لكن الحادثة انتهت دون وقوع إصابات.

ونقل الاعلام العبري  عن مصادر عسكرية قولها إن الحدث كاد يؤدي إلى كارثة بسبب إهمال الطاقم، مشيرًا إلى أن الجنود سيخضعون للتحقيق لاستخلاص العبر.كشفت

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