ابو عمرو يستقبل مبعوث السلام النرويجي ويطلعه على اخر التطورات

رام الله / سما /

استقبل زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء،و عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثلة النرويج لدى دولة فلسطين هيلده هرالدستاد، وذلك في مكتبه بمدينة رام الله.

وتطرق اللقاء بين الجانبين الى بحث الملفات المطروحة في الإجتماع القادم للدول المانحة الذي سيعقد في العاصمة البليجكاية بروكسل المقرر عقده في شهر ابريل القادم.

كما اطلع ابو عمرو ، المبعوث النرويجي لعلمية السلام في الشرق الاوسط على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.