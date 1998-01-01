حماس: الثمن الذي سيدفعه الاحتلال للمساس بحرمة الأقصى غالٍ

غزة /سما/

قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني أمام هجمة شرسة تشنها شرطة الاحتلال وبلديته في القدس لانتزاع السيادة على الحرم القدسي من يد الأوقاف الإسلامية.

و أكدت "حماس" في بيانها ، أن محاولات الاحتلال الاسرائيلي التدريجية للمساس بإسلامية المسجد الأقصى سيكون له عواقب وخيمة والثمن الذي سيدفعه الاحتلال للمساس بحرمة الأقصى وقدسيته غال.

وطالبت وزارة الأوقاف والهيئات الأردنية كافة، بأن يكون لها موقف واضح مما يدور داخل الحرم القدسي، وممارسة دورها كاملًا؛ كونها صاحبة السيادة القانونية في إدارة الحرم القدسي.

وأوضحت حركة حماس، أن الحرم القدسي بمساجده وساحاته داخل الأسوار ومساحتها 144 دونمًا هي مكان خالص للمسلمين، لا شراكة لأحد فيه.

وشددت على أن كل محاولات فرض الأمر الواقع لتغيير هوية أي جزء من أجزاء المسجد الأقصى لن يعترف بها شعبنا، وعلى الاحتلال أن يفهم الرسالة من انتفاضتي الأقصى والقدس اللتين خاضهما شعبنا دفاعًا عن القدس ومقدساتها.

كما حيّت حركة "حماس" حراس المسجد الأقصى على موقفهم ومواصلة دورهم في حماية المسجد والدفاع عنه.

ودعت إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى للدفاع عنه في وجه الاحتلال ومستوطنيه، موضحة أن عمليات البطش والتنكيل لن تنال من عزائم أبناء شعبنا.