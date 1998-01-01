الاحتلال : مقتل إسرائيليين في مستوطنة "أرمون هنتسيف" قد يكون على خلفية وطنية

القدس المحتلة/سما/



ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية مقتل زوجين اسرائيليين في مستوطنة "أرمون هنتسيف" شمال القدس المحتلة، قبل عدة أيام، قد تكون قد نفذت على خلفية وطنية.



وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء عن تقدم كبير في التحقيقات التي تجريها في قضية مقتل الزوجين تامي ويهودا كدوري داخل شقتهم في مستوطنة "أرمون هنتسيف" بداية الأسبوع الحالي.



وذكرت القناة العاشرة في الخبر الذي نقلته عن تطورات التحقيق في القضية أن الشكوك تتزايد حول تنفيذ عملية القتل على خلفية وطنية.

و فرضت الشرطة الإسرائيلية حظرا على نشر أي تفاصيل حول القضية التي تخضع للتحقيق، منذ أن عثر على جثتي الزوجين مقتولين في شقتهما.

والقتيلان هما زوجان، يهودا يبلغ (71 عاما) وزوجته تامي تبلغ (67 عاما) لم يشاهدا خارج شقتهما منذ يوم الخميس الماضي، وأول أمس وصلت قوات الإنقاذ إلى منزلهما لتفاجأ بجثتيهما داخل الشقة وعليها علامات عنف.



