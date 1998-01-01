الالاف يتظاهرون في رام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي

رام الله /سما/

تظاهر الالاف أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي والحراك العمالي الموحد لاسقاط قانون الضمان، لالغاء قانون الضمان.واحتشد الالاف أمام مقر مؤسسة الضمان في البيرة، لاعلاء الصوت عاليا لالغاء القانون.

ودفعت قوات الامن الفلسطينية بأعداد كبيرة في محيط المؤسسة، ونصبت حواجر لمنع وصول المحتجين الى المؤسسة، وسمحت باستمرار التظاهر حولها.وردد المشاركون في الاعتصام الهتافات، التي طالبزا خلالها بالغاء قانون الضمان، واقالة وزير العمل، وشككوا في القائمين على مجلس ادارة الضمان.

وحضر الالاف من محافظات الضفة الغربية، وحضروا كمؤسسات وشركات وعائلات، حيث تواجدت عائلات بمن فيهم أطفال للمشاركة في الاعتصام.وجاء هذا الاعتصام بالتزامن مع الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان، احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

وشهدت مدن الضفة الغربية اليوم اضرابا شاملا رفضا لقانون الضمان الاجتماعي وللمطالبة بالغائه.