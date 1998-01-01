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الشرطة والصليب الأحمر يبحثان سبل التعاون المشترك في الخليل

الثلاثاء 15 يناير 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

بحثت الشرطة والصليب الأحمر اليوم سبل التعاون المشترك ما بين المؤسستين فيما يتعلق بموضوع حماية حقوق المواطن وصون كرامة الموقوفين والنزلاء في محافظة الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن وفدا من الصليب الأحمر ضم السيدة سيلين مسؤولة بعثة الصليب الأحمر بمنطقة الجنوب (الخليل وبيت لحم) والسيدة دينا الجعبري ممثلة البعثة في محافظة الخليل زاروا مديرية شرطة المحافظة والتقوا العقيد حقوقي عبد اللطيف القدومي مدير الشرطة وتباحثا في سبل تعزيز العمل المشترك بين المؤسستين " .

حيث رحب العقيد القدومي بالوفد الزائر , مؤكدا على ان احترام حقوق الانسان كجزء أساسي من عقيدة الشرطة والتي تتعامل وفقها مع المواطن والموقوف دون استثناء بهدف حفظ كرامته بغض النظر عن انتمائه ودينه واراءه وضمن المعايير الدولة والمحلية التي تضمن ذلك .

ومن جانبها تحدث السيدة سيلين بان الشرطة الفلسطينية مشهود لها بمثاليتها في حفظ وصون كرامة المواطن ويؤكد ذلك المستوى المهني العالي الذي تتمتع به جراء ما تلقته من تدريبات ودورات مختلفة بهذا المجال أعطت نتائجها على ارض الواقع .

وفي نهاية الزيارة قدم الوفد هدية تذكارية متمثلة بالمبادئ السبع التي تنتهجها اللجنة الدولة للصليب الأحمر في عملها على الصعيد الدولي والمحلي .

#الشرطة #الصليب الأحمر

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