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شرط غريب في عقد مورينيو الجديد مع شركة تلفزيونية

الثلاثاء 15 يناير 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط غريب في عقد مورينيو الجديد مع شركة تلفزيونية



وكالات / سما /

حصل المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو على وظيفة جديدة سيتولى من خلالها تحليل المباريات والتعليق على أداء اللاعبين حسبما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم الثلاثاء.

وتؤكد هذه البادرة أن مدرب مانشستر يونايتد السابق لن يعود في الوقت الحالي إلى التدريب مع أي فريق كرة قدم ، بل سيكون متواجداً على شاشات التلفزيون خلال عدد من المباريات الكبرى.

وقالت هذه المصادر أن مورينيو تعاقد مع شبكة “BeIN Sports” ، حيث سيتقاضى 67 ألف يورو لكل مباراة يتولى بها التحليل ، لكن هناك بند سيلتزم به البرتغالي خلال مدة عقده مع هذه الشبكة.

وكشفت صحيفة “التايمز” أيضاً أن مورينيو سيكون ممنوعاً من التحدث عن مانشستر يونايتد ، بسبب الاتفاق السري المنصوص عليه في عقد الإقالة الذي حصل بموجبه على تعويضات تصل إلى أكثر من 15 مليون يورو.

وتبلغ قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه مورينيو في كل مباراة 67 ألف يورو ، وهو مبلغ بعيد جداً عن مبلغ المليون دولار الذي دفعته روسيا للمدرب البرتغالي للتعليق لمدة خمسة أيام على كأس العالم 2018.

#مورينيو #عقد

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