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إلي اين هربت "حليمة بولند" بعد اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل؟

الثلاثاء 15 يناير 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلي اين هربت "حليمة بولند" بعد اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل؟



وكالات / سما /

بعد سيل من الانتقادات اللاذعة التي تتهمها بالتطبيع مع إسرائيل، تجاهلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند كل ما يقال عن ذلك، وأكملت تصوير إعلان تجاري في ذات المنطقة التي التقت فيها مع أطفال إسرائيليين.

وأثارت حليمة غضب عدد كبير من العرب الذين شنوا عليها عنيفا، واتهموها بالتطبيع، بعد نشرها مقطع فيديو مع أطفال إسرائيليين. فيما عبّرت الإعلامية الكويتية عن استيائها من الهجوم عليها، وقالت: “تصرفت وقتها بفطرتي السوية وإنسانيتي تجاه أطفال أبرياء لا علاقة لهم بالسياسة وقذارتها فهم أحباب الله”.

ونشرت حليمة يوم الأحد، مقطع فيديو بملابس شتوية، خلال تواجدها مع ابنتيها في أحد الأماكن السياحية في أنطاليا التركية، وحرصت على الترويج للمكان بطريقتها الخاصة، غير مكترثة بالاتهامات التي توجه إليها وانزعاج بعض الأشخاص من تصرفها.

 

#حليمة بولند

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