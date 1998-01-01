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أبو زيد يستقبل القنصل الفرنسي ويؤكد استمرار التعاون المشترك

الثلاثاء 15 يناير 2019 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو زيد يستقبل القنصل الفرنسي ويؤكد استمرار التعاون المشترك



رام الله / سما /

استقبل موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، اليوم الثلاثاء، في مقر المدرسة الوطنية للإدارة بمدينة البيرة القنصل الفرنسي في القدس بيير كوشار.

 أكد أبو زيد، الرغبة القوية لدى دولة فلسطين في التعاون المشترك مع فرنسا، وتوقيع مذكرات تفاهم لتدريب ونقل الخبرات البشرية إلى دول العالم.

وقال ابو زيد "تشاورنا حول كيفية أن تلعب فرنسا دورا مهما في الطاولة المستديرة التي ستعقد في شهر نيسان المقبل، والتي ستضم العديد من وزراء العالم، للتشاور حول آليات مساعدة الدول التي لا تتوفر لديها القدرات البشرية والامكانيات لتحقيق وتحويل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 إلى واقع مؤثر في حياة شعوبنا".

وتحدث عن الإنجازات التي حققها ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية للإدارة على الصعيدين المحلي والدولي، وانضمامه لكافة المؤسسات العالمية التي تعنى بالإدارة العامة.

وبين رئيس ديوان الموظفين العام ، أن المدرسة الوطنية، قامت في الفترة الأخيرة بتدريب قيادات في جامعة خضوري، وتستعد لتدريب قيادات جامعات غزة خلال الأسابيع المقبلة، ومتدربين من 10 دول عربية في اذار المقبل، ومتدربين من أميركا الجنوبية.

وأضاف: "اجتمعنا اليوم من أجل أن ينقل هذا التعاون وأثره الايجابي من فلسطين إلى دول أخرى، وبناء شراكة وتعاون للعمل بيننا وبين أصدقائنا الفرنسيين في دول اخرى في العالم بوجود دول عربية شريكة ضمن هذا الاتفاق".

في السياق ذاته، عبر القنصل الفرنسي، عن سعادته بالإنجازات التي تحققها المدرسة الوطنية للإدارة، وإدارتها الناجحة، وتدريبها المميز للقطاع الخاص والجامعات وموظفي الخدمة المدنية.

وشدد كوشار على سعي فرنسا لتطوير المدرسة الوطنية للإدارة، واستمرار التنسيق والتعاون في سبيل خدمة تبادل الخبرات والتدريب بين الجانبين، والاهتمام الكبير بهذه اللقاءات والانجازات من المستويين السياسيين الفرنسي والفلسطيني.

#موسى ابو زيد #ديوان الموظفين العام #القنصل الفرنسي

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