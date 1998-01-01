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نابلس: مستوطنون يجرفون 30 دونما في يانون

الثلاثاء 15 يناير 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: مستوطنون يجرفون 30 دونما في يانون



نابلس /سما/

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الثلاثاء، 30 دونما في خربة يانون جنوب نابلس بالضفة الغربية ، وذلك بهدف بهدف زراعتها، والسيطرة عليها لاحقا.

ووفقا للوكالة الرسمية، قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، ان جرافات تابعة للمستوطنين جرفت أراضي في يانون تقدر مساحتها بـ30 دونما، بهدف زراعتها، والسيطرة عليها لاحقا.

وأشار الى أن هذه الأراضي ملكية خاصة للمواطنين الذين منعوا من دخولها منذ العام 2006.

واكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، ان يانون خسرت ما يقارب85 بالمئة من مساحة اراضيها، جراء ممارسات المستوطنين.

واوضح دغلس أن يانون محاطة بخمس بؤر استيطانية تحيطها من الجهات الأربع.

#نابلس #مستوطنون

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