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"ليدي غاغا" تودع حصانها برسالة مؤثرة

الثلاثاء 15 يناير 2019 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ليدي غاغا" تودع حصانها برسالة مؤثرة



وكالات / سما /

ودعت النجمة العالمية، ليدي غاغا، حصانها الأبيض الملقب بـ "أرابيلا"، الذي أصيب بعدوى فيروسية قوية أجهزت عليه خلال أيام.

وعبرت النجمة عن أسفها وحزنها لفراق "أرابيلا" من خلال نشر صورة مميزة عبر إنستغرام، ظهرت فيها وهي تمتطيه في إحدى الجولات الأخيرة التي جمعتهما، في الولايات المتحدة.

كما أتبعت غاغا الصورة بتعليق كتبت فيه: "وداعا يا ملاكي". ونشرت رسالة أخرى عبر تويتر، جاء فيها: "لن أنسى أبدا اللحظات التي عشناها معا، ستكون دائما جزءا مني. أنا حزينة جدا، لكنني أتمنى أن ينتهي ألمك وأن تفتح أبواب الجنة من أجلك. أحبك".

وفي سياق متصل، فازت غاغا مؤخرا بجائزة أفضل أغنية موسيقية خلال توزيع جوائز "غولدن غلوب" العالمية، وذلك عن أغنيتها الشهيرة، "Shallow"، التي أطلقتها تزامنا مع فيلمها الأخير، "A Star Is Born".

#ليدي غاغا

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