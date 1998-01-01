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أيزنكوت في كلمة الوداع : يؤلمني كثيرا عدم قدرتي على استعادة هدار وشاؤول من غزة

الثلاثاء 15 يناير 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أيزنكوت في كلمة الوداع : يؤلمني كثيرا عدم قدرتي على استعادة هدار وشاؤول من غزة



القدس المحتلة / سما /

 عبر  رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته غادي أيزنكوت عن ألمه الكبير لأن مهمة استعادة الجنود المفقودين إلى إسرائيل لم تكتمل بعد.

وقال  خلال مراسم تعيين كوخافي خلفاً له في منصب رئاسة الأركان : "أنا أعلم أن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل لإكمال المهمة".

وزعم ايزنكوت ان الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات ملحوظة خلال 4 سنوات مضت.

وقال أيزنكوت: "في السنوات الأربع الأخيرة حقق الجيش الإسرائيلي إنجازات ملحوظة ونفذ الآلاف من الأعمال القوية والدقيق ووضع موقعه في أعين أعدائه كجيش متطور ومبدع".

وأضاف: "سأرحل والجيش جاهزاً وقوياً وقد ثبت أنه السعى لتحقيق النصر في المقدمة".

من جانبه قال كوخافي في كلمة له خلال مراسم التعيين: "إن تولي منصب رئاسة الأركان شرف وامتياز، والشكر الجزيل لوالدي الذي حدد البوصلة الأولى أمامي بوصلة القيم".

وأضاف: "الجنود والقادة.. الجيش الإسرائيلي هو بيتي الثاني وأنا أحب الجيش وجنوده وأعتزم أن أقوده في هيئة الأركان ومع جميع الرتب".وتابع: "كل جندي هو رصيداً قيماً علينا حفظه، والخدمة هي مرسوم بإعانة أسر القتلى والجرحى والالتزام بإعادة الجنود المفقودين".

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