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مطعم في الإمارات يّغرم كل من لا يأكل طعامه بالكامل!

الثلاثاء 15 يناير 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مطعم في الإمارات يّغرم كل من لا يأكل طعامه بالكامل!



وكالات / سما /

ظهر مطعم في دولة الإمارات ، يغرم رواده ممن لا يأكلون كل الطعام الذي طلبوه.

وذكر موقع "Time Out Dubai"، أن مطعم "Gulou Hotpot" في دبي، يغرم زبائنه الذين يطلبون طعاما بقيمة 49 درهما (حوالي 14 $)، ولا يتناولون كل ما طلبوه حتى النهاية.

ويستطيع زبائن المطعم إضافة كمية غير محدودة من المواد الغذائية كالمعكرونة واللحم والخضروات في المرق الموجود في الإناء الذي يغلي على كل طاولة في المطعم، ويحصلون على كمية غير محدودة من المشروبات مجانا خلال ساعتين من الطلب.

وتشرح إدارة المطعم هذا الإجراء بالسعي إلى دفع الرواد إلى عدم التبذير وطلب ما يأكلونه فقط، وتقليل الفائض من الوجبات الذي يذهب إلى سلة المهملات عادة.

ويغرم الزبائن الذين لم يأكلوا طعامهم حتى النهاية بدفع مبلغ 50 درهما (15 دولارا).

#مطعم #الإمارات #غرامة

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