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كوافير يقص شعر راكبة نائمة في حافلة عامة دون علمها!

الثلاثاء 15 يناير 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوافير يقص شعر راكبة نائمة في حافلة عامة دون علمها!



وكالات / سما /

ألقت الشرطة في الصين القبض على رجل كبير في السن ، قص شعر راكبة نائمة في حافلة عامة كانت تجلس في المقعد الأمامي له.

وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن الحادث وقع في هونغ كونغ، يوم الأحد 13 يناير الجاري. حيث انزعج الراكب البالغ من العمر 65 عاما، وفقا لشهود عيان، من تسريحة "ذيل الحصان" لفتاة كانت تجلس في المقعد أمامه، وكان شعرها طويلا جدا وصل إلى ركبتيه.

وأخرج المسن، الذي أزعجه طول شعر الفتاة، مقصا من حقيبته وقص شعر الراكبة. وأيقظ الركاب الفتاة التي كانت تغط في النوم لدى رؤيتهم ما فعله المسن بشعرها.

وعندما استفاقت الراكبة وشاهدت ما حل بشعرها الطويل، غضبت وانهمرت دموعها حزنا على شعرها. واتصل سائق الحافلة بالشرطة على الفور.

وحاول الجاني الهرب والنزول في أقرب محطة، لكن الركاب لم يسمحوا له بذلك. وبعد عدة محطات، ألقت الشرطة القبض على الرجل لإلحاقه أذى ماديا بالفتاة.

وقال الرجل المسن للشرطة إنه حلاق ومختص بتصفيف الشعر، لذلك يحمل معه دائما مقصا أينما حل وارتحل.

#كوافير #الشعر #حافلة

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