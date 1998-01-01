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الشابة السعودية الهاربة: آمل في أن تكون حريتي مصدر إلهام لغيري من النساء

الثلاثاء 15 يناير 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشابة السعودية الهاربة: آمل في أن تكون حريتي مصدر إلهام لغيري من النساء



اوتاوا / وكالات /

قالت الشابة السعودية رهف القنون، التي منحتها كندا حق اللجوء بعد هروبها من أسرتها، لزعمها أنها تتعرض للعنف المنزلي، إنها تأمل في أن تكون حريتها مصدر إلهام لغيرها من النساء.

وجاءت تصريحات القنون 18/ عاما/ يوم الاثنين، في مقابلة مع صوفي ماكنيل، الصحفية في محطة "إيه بي سي" الاسترالية، والتي كانت التقت بها عندما كانت موقوفة في الاسبوع الماضي ببانكوك. وقالت القنون باللغة العربية، إنها تأمل في تؤدي قصتها إلى تشجيع غيرها من النساء على التحلى بالشجاعة والحرية. 

وأضافت أنها تأمل أن تحفز قصتها على تغيير القانون، ولاسيما أنها قد تم عرضها عالميا، مشيرة إلى الاعراف والتقاليد غير الرسمية في المملكة العربية السعودية، التي تزعم أنها أدت إلى سوء معاملتها. 

وقالت إن ذلك قد يكون هو عامل التغيير. وكانت القنون وصلت في مطلع الاسبوع الجاري إلى مطار بيرسون الدولي في تورونتو. وكانت رهف قد فرت من أسرتها أثناء زيارتها الكويت وهربت إلى تايلاند. 

وكانت تخطط لدخول أستراليا من خلال تأشيرة سياحية ثم تطلب اللجوء هناك. ولكن سلطات الهجرة التايلاندية أوقفتها بعد وصولها مطار في بانكوك الأسبوع الماضي.

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