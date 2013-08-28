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نتنياهو: أنصح إيران بمغادرة سوريا بسرعة لأننا سنستمر في الهجوم

الثلاثاء 15 يناير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: أنصح إيران بمغادرة سوريا بسرعة لأننا سنستمر في الهجوم



القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي،بنيامين  نتنياهو تحذيرا صارما إلى إيران، مطالبا إياها بسحب قواتها من سوريا "بسرعة".

و قال نتنياهو خلال كلمة ألقاها في مراسيم تنصيب رئيس الأركان الجديد، التي جرت صباح اليوم : "أنصح إيران بالانسحاب الفوري من سوريا".

وخاطب  إيران قائلا : "أقول لكم: أخرجوا من سوريا بسرعة، فنحن لن نوقف هجماتنا".

وأضاف: "إن إسرائيل تواجه جهة مركزية، هي إيران وأذرعها، وهي تكذب كل الوقت، فقد كذبت في الاتفاق النووي، وتكذب الآن عندما تطلق قمرا اصطناعيا إلى الفضاء، بينما تسعى لإنجاز المرحلة الأولى من صاروخ عابر للقارات".

وأشار نتنياهو، الى أن "إسرائيل ستواصل سياستها الهجومية، ضد التواجد العسكري الإيراني في سوريا" زاعما: "أن "إسرائيل لا تبحث عن حروب لا داعي لها، ولكن الحروب الضرورية تقتضي الجاهزية للتضحية".

#نتنياهو #ايران #سوريا

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