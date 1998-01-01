فيديو: رسمياً.. تنصيب "كوخافي" رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي خلفاً لايزنكوت

القدس المحتلة / سما /

تم صباح اليوم الثلاثاء ترقية الضابط "أفيف كوخافي" إلى "فريق جنرال" بالجيش الإسرائيلي.

وتم ترقية "أفيف كوخافي" لرتبة فريق "جنرال" وتنصيبه رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي بدلاً من "غابي إيزنكوت".

و جرت مراسم تنصيب كوخافي في رئاسة هيئة الأركان في مقر وزارة الحرب في تل ابيب بحضور رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته وكبار قادة جيش الاحتلال الحاليين والسابقين.

وقال كوخافي في كلمة له خلال مراسم التعيين: "إن تولي منصب رئاسة الأركان شرف وامتياز، والشكر الجزيل لوالدي الذي حدد البوصلة الأولى أمامي بوصلة القيم".

وأضاف: "الجنود والقادة.. الجيش الإسرائيلي هو بيتي الثاني وأنا أحب الجيش وجنوده وأعتزم أن أقوده في هيئة الأركان ومع جميع الرتب".وتابع: "كل جندي هو رصيداً قيماً علينا حفظه، والخدمة هي مرسوم بإعانة أسر القتلى والجرحى والالتزام بإعادة الجنود المفقودين".

وتعهد كوخافي بتكريس كل طاقته وتعزيز القوة الدفاعية للجيش لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، مع التركيز على زيادة قدرتنا على إلحاق الضرر بالعدو.

وسيتوجه كوخافي بعدها إلى "حائط البراق" لأداء صلوات تلمودية، ثم الذهاب إلى مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لعقد اجتماع قصير والاحتفال به، وفي وقت لاحق من بعد ظهر اليوم سيتوجه إلى مكتبه مع أداء حرس الشرف له، ثم يجتمع مع ضباط هيئة الأركان العامة.

كوخافي البالغ من العمر 55 عاما، قد أدى خدمته العسكرية في لواء المظليين وقد تدرج في جميع المناصب حتى بلغ منصب قائد لواء الشمال.

كما كان كوخافي قائدا لمفرزة القوة النارية وقائدا لفرقة غزة ورئيسا لشعبة العمليات في هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومن ثم رئيسا للهيئة ذاتها فقائدا للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي ثم نائبا لرئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته ايزنكوت.

ويحمل كوخافي شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد الشهيرة.

هذا وقد جرت مراسم تنصيب كوخافي في رئاسة هيئة الأركان في مقر وزارة الأمن في تل ابيب بحضور رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المنتهية ولايته وكبار قادة الجيش الحاليين والسابقين.