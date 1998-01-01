اليوم: موعد الإفراج عن الأسيرة الجريحة لمى البكري بعد قضائها 3 سنوات

رام الله / سما /

قال نادي الأسير أن اليوم الثلاثاء موعد الإفراج عن الأسيرة الجريحة لمى منذر البكري (18 عاماً) من محافظة الخليل وذلك بعد قضائها ثلاث سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة البكري عام 2015 بعد إطلاق النار عليها، وذلك أثناء عودتها من مدرستها، وأُصيبت في حينه بثلاث رصاصات، وبقيت تنزف لأكثر من نصف ساعة دون تقديم العلاج لها، وفي حينه كانت تبلغ من العمر (15 عاماً).

وخلال فترة اعتقالها عُقدت لها أكثر من عشرين جلسة محكمة رغم وضعها الصحي، إلى أن صدر بحقها حُكم بالسّجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة 6000 شيقل.

يُشار إلى أنه سيتم الإفراج عنها من معتقل "الدامون" حيث تحتجز سلطات الاحتلال فيه الأسيرات الفلسطينيات.