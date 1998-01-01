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وكيل وزارة العدل يبحث مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع آليات التعاون المشترك

الثلاثاء 15 يناير 2019 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بحث وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار إسماعيل جبر آليات التعاون والتنسيق لتطوير الديوان وإعادة تفعيل دوره الهام للمؤسسة الحكومية.

وبدورة أكد النحال خلال زيارته لمكتب رئيس الديوان أن ديوان الفتوى يمثل أحدة ركائز العمل القانوني الهام للحكومة خاصة انه يزودها بكافة الفتاوى والقوانين التي تضمن عملها وفق القانون من قبل المختصين وذوي الخبرة.

يأتي هذا بعد قرار حكومي بإعادة ضم ديوان الفتوى لوزارة العدل لمتابعته إدارياً وفنياً، واستمع وكيل وزارة العدل للمستشار جبر حول طبيعة العمل في الديوان وكافة الأمور الفنية والإدارية، من ضمنها احتياجات الديوان من حيث الإمكانات المادية والكوادر البشرية وطبيعة المقر.

من جانبه ثمن المستشار جبر بالزيارة مرحباً بأي آلية تعاون تضمن استمرار عمل وتطوير الديوان مشيراً إلى أهم إنجازات الديوان والعقبات التي تحول دون تحقيقه لدوره الفاعل.

#وزارة العدل

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