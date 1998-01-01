الريال يبدأ أولى خطواته للتعاقد مع مهاجم جنوى

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الاسباانية أن نادي ريال مدريد قد اتخذ أولى الخطوات من أجل التوقيع مع نجم جنوى الإيطالي كريستوف بياتيك.

ويعاني ريال مدريد في الموسم الحالي من أزمة هجومية طاحنة في ظل الإصابات العديدة التي ضربت الفريق في هذا المركز في الأيام القليلة الماضية، حيث تعرض كريم بنزيما، المهاجم الفرنسي المميز، والذي كان الخيار الوحيد المتوفر في مركز المهاجم الصريح في مباراة ريال بيتيس، للإصابة هو الآخر في أصابع اليد.

الصحيفة الإسبانية اشارت أن نادي العاصمة الإسبانية تواصل بالفعل مع اللاعب البولندي، وأكد المحيطون باللاعب أن هناك محادثات مبدئية جرت بشأن انتقال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى سانتياجو بيرنابيو، دون التوصل لكثير من التفاصيل.

وأفاد المحيطون باللاعب أيضًا أن اللاعب على معرفة بشكل دائم بوجود اهتمام بخدماته من قبل العديد من الأندية، ليس من بينها برشلونة الإسباني، ولكن لا يوجد شيء رسمي حتى الآن من قبل إدارة اللوس بلانكوس.