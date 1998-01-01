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البرشا يسعى لتأمين رابيو حتى لا يتكرر سيناريو صفقة جريزمان

الثلاثاء 15 يناير 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرشا يسعى لتأمين رابيو حتى لا يتكرر سيناريو صفقة جريزمان



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني لا يريد تكرار سيناريو صفقة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، مع أدريان رابيو نجم خط وسط فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرغب البلوجرانا بقوة في الحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد النجم الفرنسي مع النادي الباريسي في الصيف المقبل، مما يجعل نادي العاصمة الفرنسية مضطرًا لبيع اللاعب في يناير الجاري حتى لا يخسره بالمجان بعد 6 أشهر.

ويرغب سان جيرمان في الحصول على مبلغ 15 مليون نظير رحيل اللاعب إلى صفوف البرسا.

ويخشى البرسا من تكرار سيناريو صفقة جريزمان، بعدما كان اللاعب على مقربة من الانتقال إلى صفوف الكتلان، ولكن انتهى به المطاف مستمرًا ضمن صفوف الروخي بلانكوس.

#برشلونة

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