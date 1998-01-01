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موراتا يسعى للخروج من جحيم تشيلسي عبر بوابة اتلتيكو

الثلاثاء 15 يناير 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موراتا يسعى للخروج من جحيم تشيلسي عبر بوابة اتلتيكو



وكالات / سما /

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن ألفارو موراتا مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي الحالي قد أتخذ قراره بالرحيل عن صفوف البلوز خلال سوق الانتقالات الشتوية، وسيفعل أي شيء من أجل الانضمام لنادي أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن ألفارو موراتا يرى أتلتيكو مدريد هو المكان المناسب له لخوض النصف الثاني من هذا الموسم، واستكمال مشواره الكروي.

ويعاني ألفارو موراتا مع فريقه الحالي تشيلسي، حيث فشل في الظهور بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للبلوز في صيف عام 2017، قادمًا من ريال مدريد الإسباني بمبلغ 70 مليون يورو.

وكان الجميع ينتظر ظهور ألفارو موراتا بمستوى جيد كما حدث من قبل في فترته مع يوفنتوس الإيطالي، ولكنه لم يستطع فعل ذلك.

وأكملت الصحيفة أن ألفارو موراتا يحصل على راتب سنوي مع تشيلسي يقدر بـ 9 ملايين يورو، وهذا المبلغ من الصعب الحصول عليه في الأتلتي.

ولكن ألفارو موراتا مستعد للتضحية، وتخفيض جزء كبير من راتبه السنوي من أجل الانضمام لفريق أتلتيكو مدريد، والخروج من جحيم تشيلسي.

وأوضحت “ماركا” بأن أتلتيكو مدريد سيتوجب عليه الاستغناء عن لاعب من صفوفه من أجل التعاقد مع ألفارو موراتا، والنادي حاليًا يفاضل بين نيكولا كالينيتش، وجيلسون مارتينيز.

ويريد موراتا العودة من جديد للفريق الذي بدأ من خلاله مشواره الكروي، وهو أتلتيكو مدريد، ومتحمس للغاية لخوض هذه التجربة، خاصةً وأنه من أشد المعجبين بمشروع الأتلتي.

#موراتا #تشيلسي
موراتا

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