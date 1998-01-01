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قريبا.. الرئيس عباس يزور سوريا

الثلاثاء 15 يناير 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قريبا.. الرئيس عباس يزور سوريا



رام الله / سما /

أكدت مصادر فلسطينية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس  سيزور  سوريا قريبا وان زيارته  واردة في أي وقت.

وبحسب  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد،  فان زيارة الرئيس  إلى سوريا واردة في أي وقت، أنا اليوم في دمشق بزيارة معلنة، وزيارة الرئيس واردة وأعتقد أنها ستكون قريبة إن شاء الله".

تصريحات الاحمد جاءت  على هامش افتتاح هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مكتبا لها في دمشق أمس، "إن

واعتبر الأحمد أن سورية تتعافى وخياراتها لا تزال واضحة وبوصلتها لا تزال تتجه صوب فلسطين، وهذا سيكون له انعكاس ليس فقط على القضية الفلسطينية، وإنما أيضا على عموم المنطقة.

وقال الاحمد أن تلفزيون فلسطين سيكون صوت فلسطين في سوريا، وصوت سوريا في فلسطين وصوت الأمة العربية.

وجمدت الجامعة العربية عضوية سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، على خلفية الحرب الدائرة هناك، فيما أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، وأخرى خفضت علاقاتها مع السلطات .

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