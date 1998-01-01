الإمارات تتأهل متصدراً والبحرين تخطف التأهل بالمركز الثالث

وكالات / سما /

تصدر منتخب الإمارات الصعود إلى دور الستة عشر عن صدارة المجموعة الأولى ، بعد تعادله مع منتخب تايلند ، بنتيجة هدفٍ مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وشهدت الجولة أيضاً تأهل تايلند إلى الدور ذاته محتلة الوصافة ، بينما تأهل منتخب البحرينعن بطاقة أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث بعد فوزه على منتخب الهند بهدفٍ دون مقابل.

واستغلت البحرين وجود أربع مجموعات تمتلك كل منهم منتخبين دون أي نقطة ، لتضمن بذلك التأهل دون النظر إلى حسابات المجموعات الأخرى.

في اللقاء الأول تقدم منتخب الإمارات بالنتيجة عن طريق علي مبخوت في الدقيقة السابعة ، قبل أن يعادل منتخب تايلند النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح جمال راشد بتسجيل هدف البحرين الوحيد في مرمى الهند عند الدقيقة 90 ، من ركلة جزاء.

ويكون ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولات الثلاث كالأتي:

منتخب الإمارات أولاً بخمس نقاط.

منتخب تايلند ثانياً بأربع نقاط.

منتخب البحرين ثالثاً بأربع نقاط.

منتخب الهند رابعاً بثلاث نقاط.