فيديو.. السيتي يسحق وولفرهامبتون ويواصل مطاردة المتصدر ليفربول

وكالات / سما /

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هاماً على وولفرهامبتون في ختام الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتي جرت مساء الأمس على ملعب الاتحاد.

وافتتح النجم البرازيلي جابرييل جيسوس باب التسجيل لفريق المواطنين عند الدقيقة العاشرة من الشوط الأول ، قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني من خلال ركلة جزاء الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وتمكن نادي مانشستر سيتي من الحصول على الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والسبعين من زمن الشوط الثاني ، وذلك عندما سجل لاعب خط الوسط الإنجليزي كونور كودي هدفاً في مرمى فريقه بالخطأ.

ويعتبره هذا الفوز هو الثالث على التوالي لفريق المدرب بيب جوارديولا منذ هزيمته المفاجئة على يد ليستر سيتي في الجولة التاسعة عشرة في يوم البوكسينج داي ، وبالتالي يواصل الضغط على المتصدر ليفربول.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بعد هذا الفوز للنقطة الثالثة والخمسين في المركز الثاني في جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي ، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة التاسعة والعشرين في المركز الحادي عشر.