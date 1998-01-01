الاحتلال يعتقل 8 شبان من جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية شبان من جنين ومخيمها وبلدة يعبد جنوب غرب المدينة .

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة يعبد مجد أحمد بعجاوي، وعبد الله ماهر أبو بكر، وجهاد علام أبو بكر، والشقيقين ثائر وعادل هيثم عمارنة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

وفي مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال راتب عبد الكريم عويس ووالده محكوم بالسجن مدى الحياة، والشاب بهاء اعتماد القصراوي من جنين، ومحمد عادل علاقمة بعد اقتحام المدينة ومخيمها ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.