  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 8 شبان من جنين

الثلاثاء 15 يناير 2019 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية شبان من جنين ومخيمها وبلدة يعبد جنوب غرب المدينة .

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة يعبد مجد أحمد بعجاوي، وعبد الله ماهر أبو بكر، وجهاد علام أبو بكر، والشقيقين ثائر وعادل هيثم عمارنة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها .

وفي مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال راتب عبد الكريم عويس ووالده محكوم بالسجن مدى الحياة، والشاب بهاء اعتماد القصراوي من جنين، ومحمد عادل علاقمة بعد اقتحام المدينة ومخيمها ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

جيش الاحتلال يعتقل 8 شبان ويصادر اسلحة في الضفة الغربية

اصابة 3 شبان خلال اقتحام جيش الاحتلال وسط رام الله

بالاسماء .. الاحتلال يهدد أربعة شبان من غزة بالاغتيال

تسلل

صور..شبان يستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خانيونس

1

صور: شبان يحرقون برج اتصالات تابع لجيش الاحتلال شرق رفح

جيش الاحتلال يصادر ويغلق 5 ورش ويعتقل 6 شبان بالضفة المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

الكهرباء بغزة تصدر تنويها هاما للمواطنين في قطاع غزة

"أردان": خطط احتلال غزة جاهزة أمام "الكابينت"

صحف إسرائيلية تزعم : نصر الله يعاني مرضا مستعصيا ربما أدى لوفاته

التيار الاصلاحي يعقد اجتماعات استثنائية ويصدر قرارات هامة ..

حكومة الاحتلال تودع ايزنكوت ..فمن هو خلفه "كوفاخي" الذي أضرت به غزة ؟

الحمدلله : أصبح لزاما على حماس إنهاء تفردها بالسلطة في قطاع غزة

اذاعة جيش الاحتلال تتساءل: هل يتجه الجيش لإشعال الوضع مع غزة ؟

الأخبار الرئيسية

مسيرة العودة في غزة

غزة تغلي : الفصائل تنذر اسرائيل والتصعيد الكبير في منطقة الغلاف قادم

مؤسسات القطاع الخاص والنقابات بالضفة : اضراب شامل اليوم مع دخول قانون الضمان الاجتماعي "حيز التنفيذ"

جيش الاحتلال يعتقل 18 مواطنا في الضفة فجر اليوم

غزة - ارشيف

موقع عبري يزعم: ابومازن يخطط لحزمة جديدة من العقوبات تستهدف غزة وهي كالتالي ..

الحمد الله: قانون جديد للتقاعد في فلسطين وحقوق موظفي غزة محفوظة