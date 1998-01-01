الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت امر شمالا الأسيرين المحررين محمد محمود عوض (28عاما)، ومرشد محمد الزعاقيق (46عاما)، بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: حمزة حسني ناصر الدين (19 عاما)، وحسن عبد السلام العويوي، واحمد محفوظ، عقب دهم منازل ذويهم.

وفتشت تلك القوات عددا من منازل المواطنين من مخيم العروب شمالا، عرف من أصحابها: عبد قصاص ومحمد محمود حسنية، ومنزلي الشهيدين مراد يوسف أبو غازي، وخالد جوابرة.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدتي يطا وحلحول، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.