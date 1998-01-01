طقس فلسطين : منخفض قطبي ورياح شديدة وثلوج سريعة غداً

رام الله / سما /

قال الراصد الجوي داوود الطروة إن درجات الحرارة سترتفع قليلاً اليوم الثلاثاء، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً إلى بارد مع نشاط تدريجي على الرياح التي تكون ذات هبات قوية أحيانا وخاصة على السواحل.

وفي يوم غد الأربعاء من المتوقع أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي سريع مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وبالرغم من أن فترة تأثير المنخفض قصيرة إلا أنه سيجلب كل شيء من رياح شديدة وغبار وأمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد وثلوج.

وفي التفاصيل توقع الراصد الجوي أن تنخفض درجات الحرارة غداً الأربعاء، وتنشط الرياح لتصبح ذات هبات شديدة أحياناً قد تصل إلى 100كم/ساعة، وقد تتحول الأجواء لتصبح مغبرة، وتدريجياً من المتوقع أن تسقط الأمطار خلال ساعات الصباح على المنطقة الشمالية من البلاد، فيما تسود أجواء عاصفة في بقية المناطق، مع احتمال تساقط زخات محلية سريعة من الأمطار أحيانا.

ومع تقدم الوقت خلال ساعات النهار ينتشر تساقط الأمطار ليشمل المنطقة الوسطى والجنوبية مع ساعات العصر، ليتحول الطقس خلال ساعات المساء ليصبح عاصفاً وشديد البرودة وماطراً بغزارة فوق كافة المناطق في البلاد، وتكون الأمطار رعدية ومصحوب بزخات البرد على فترات.

وتوقع الراصد الجوي أن تسقط الثلوج مع ساعات العصر وساعات المساء الأولى فوق المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900م عن سطح البحر لتمتد لفترة للمناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800م ولفترة قصيرة جداً للمناطق التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر عن سطح البحر، وتحدث تراكمات طفيفة مؤقتة. فيما تكون هناك تراكمات جيدة قد تكون معيقة خاصة فوق 900م.

ونوه الرصد الجوي إلى أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل ستبدأ بالارتفاع في طبقات الغلاف الجوي وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى تحول الهطول الثلجي إلى مطري من جديد فوق المناطق الجبلية المتوسطة، وهو ما سيؤدي إلى ذوبان الثلوج لاحقاً. فيما تستمر فرصة تساقط الثلوج بشكل أكبر فوق القمم العالية فقط.

ومع ساعات صباح الخميس يضعف تأثير المنخفض الجوي إلى أن يتلاشى تدريجياً لاحقاً.