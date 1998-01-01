رسالة للأخ “ابو مازن”.. نعارض سحب شرعيتك.. ولكن!!.. بسام ابو شريف

نحن نرفض رفضا باتا ماصدرحول نزع الشرعية السياسية عنكم ، ومن أخلاقنا الثورية نهتدي بالقاعدة الأساسية ، وهي أن تخضع تناقضاتنا الثانوية للتناقض الأساسي ، وهو تناقض وصراع مع العدو فهذه هي معركتنا ، وكافة التعارضات الداخلية لاتنبع في الجوالسياسي الصحي الا بالنقاش حول أفضل السبل ، والوسائل للتصدي للعدو من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال ، واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف بالحق المشروع ” وهو حق عالمي وليس خاصا ” ، بالعودة مهما كانت الظروف .

ولذلك تجدنا ان أحاط بك خطر مصدره العدو نقف دون تردد دفاعا عنك لحمايتك منه ومن بطشه ومحاولاته الدنيئة التي عبر عنها مسؤولون اسرائيليون أكثر من مرة ، وهي التخلص منك لأنك تمارس الارهاب .

وانطلاقا من نفس الأسس والأخلاق الثورية الحميدة نصارحك بضرورة اتخاذ قرارات تعيد العقل لساحتنا ، وتوجه القضاء بالاتجاه الصحيح حاشدين قوى شعبنا ليتصدى للتوسع الاستيطاني ، وتهويد القدس ، وتحويل الضفة الى أرض يهودا والسامرة .

وهذا يتطلب يا أخي أبو مازن أن تكون رئيسا للشعب الفلسطيني بأطيافه وتعارضاته وتلاحمه وأن لاتكون رئيسا لفريق من الفرق ، أو تنظيم من التنظيمات ، أو حزب من الأحزاب رغم انتمائك لفتح التي أطلقت الرصاصة الأولى ، أن تكون رئيسا لكل الفلسطينيين ، وأن تتعامل مع الجميع بشكل عادل ومنصف ، وألا يجمح بك انتماؤك لفتح في التعصب الفئوي ، وأن تحول الدولة الى مؤسسات تنظيم واحد ، فأنت تدرك أن كافة التنظيمات تضم عضوية تساوي 5% من الشعب الفلسطيني الذي انتخبك لتكون رئيسا له ، وليس رئيسا لحركة فتح وأن تحصر التعامل مع قضايا الدولة ، وهي قضايا فلسطين بمجموعة قليلة من أصل ال5% ، فشعبنا غني بالطاقات ، ولاشك أن تلك الطاقات هي أكبر بكثير من الدائرة الضيقة التي تعتبرها انت طاقات الشعب الفلسطيني .

ومعاقبة أهلنا في غزة اجراء خاطئ لايعاديك بل مستعد للدفاع عنك في وجه العدو الاسرائيلي وسحب أبناء معبر رفح خاطئ لأنه لايضغط على بل على شعبنا الذي لامعبر ومخرج له سوى رفح .

وقد آن الأوان لأن تعود الى الحكمة ، وأن تخرج عن اصدار قرارات لاتنفذ ووعود تقطع ولا تلبى .

وحدتنا الوطنية هي وحدة شعبنا أولا وأخيرا ، والتنظيمات تضع برامجها لخدمة الشعب وأهدافه التحررية ، وعلينا أن نلجأ للشعب لابداء رأيه بكل حرية وشفافية وصراحة ، وشعبنا لايقيم في رام الله وغزة فقط ، بل هو منتشر ومن شعبنا يحق لعشرة ملايين أن يصوتوا .

وأقترح عليكم تقبل اقتراح تشكيل لجنة عليا مستقلة وملتزمة بالخط الوطني مكونة من رجال وطنيين مخلصين لفلسطين ، ويتمتعون بصفات النزاهة والشفافية للاشراف على الاعداد والتحضير لانتخابات لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني ، وهو أعلى سلطة لدى شعبنا وأن ينتخب المجلس الوطني لجنة تنفيذية كفؤة تنتخب بدورها رئيسا للجنة التنفيذية ، وأن ينتخب المجلس الوطني رئيسا للصندوق القومي يكون حارسا أمينا على أموال شعبنا ، وسيفا مسلطا على الفساد الذي تعلم يا أخي ابو مازن انه استشرى بسبب انعدام الرقابة والمسؤولية ، وعدم وجود محاسبة للفاسدين الذين يسرقون أموال شعبنا وشهدائه وأسرانا وعائلاتهم .

بهذا تكون يا اخي ابو مازن رئيسا للفلسطينيين ، وليس رئيسا لفتح فقط .

كاتب فلسطيني وعضو المجلس التشريعي